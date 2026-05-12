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Strisce blu e raccolta rifiuti, nuovo confronto al tavolo tecnico: prossimo incontro il 18 maggio

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Modica, 12 maggio 2026- Si è svolta ieri, 11 maggio 2026, una nuova riunione del tavolo tecnico convocato per affrontare le problematiche legate alla gestione delle strisce blu e per illustrare gli indirizzi del nuovo piano industriale relativo al servizio di raccolta dei rifiuti. Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione comunale ha aggiornato i partecipanti sulle tempistiche necessarie alla conclusione dell’iter per la nuova gara d’appalto del servizio di raccolta rifiuti. Tra le principali novità illustrate figurano l’introduzione di isole ecologiche digitalizzate e una rimodulazione del servizio nel centro storico, entrambe previste nel nuovo bando. Ampio spazio è stato dedicato anche al tema delle strisce blu. Durante il confronto sono emerse diverse criticità operative segnalate da cittadini e associazioni. Tra le proposte avanzate figurano agevolazioni per residenti, lavoratori e studenti, la revisione delle fasce orarie e una riduzione delle tariffe della sosta a pagamento. L’Amministrazione ha ribadito la volontà di proseguire il dialogo con tutte le parti coinvolte, confermando il prossimo appuntamento per lunedì 18 maggio alle ore 18:30. All’ordine del giorno della prossima seduta ci saranno ancora le problematiche relative alle strisce blu e il censimento degli immobili comunali. Nel corso della riunione è stata inoltre sottolineata la necessità di formalizzare il tavolo tecnico attraverso una delibera di giunta, in linea con quanto emerso durante la prima seduta.Sulla questione è intervenuta anche la presidente del Consiglio comunale, Mariacristina Minardo, che ha espresso condivisione sulla necessità di istituire formalmente il tavolo tecnico mediante atto di giunta nel più breve tempo possibile.
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