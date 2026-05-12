- 12 Maggio 2026 -
Strisce blu e raccolta rifiuti, nuovo confronto al tavolo tecnico: prossimo incontro il 18 maggio
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