  • 11 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 11 Maggio 2026 -
Cronaca | Modica

Incidente nei pressi del Viadotto Guerrieri a Modica: traffico in tilt

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 11 Maggio 2026 – Inizio di settimana difficile per la viabilità modicana. Intorno alle  9  di oggi, un incidente stradale ha interessato il tratto che conduce alla rotatoria adiacente al Viadotto Guerrieri, arteria vitale per il collegamento cittadino.

Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto. Le cause dell’impatto sono, tuttora, al vaglio delle autorità. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e gestire l’emergenza.

L’incidente, avvenuto in pieno orario di punta, ha causato pesanti rallentamenti e code lungo tutta la carreggiata interessata. La presenza dei mezzi incidentati ha reso difficoltoso il deflusso del traffico, già fisiologicamente intenso in quel settore della città.

 

© Riproduzione riservata
599467

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube