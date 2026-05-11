Incidente nei pressi del Viadotto Guerrieri a Modica: traffico in tilt

MODICA, 11 Maggio 2026 – Inizio di settimana difficile per la viabilità modicana. Intorno alle 9 di oggi, un incidente stradale ha interessato il tratto che conduce alla rotatoria adiacente al Viadotto Guerrieri, arteria vitale per il collegamento cittadino.

Lo scontro ha coinvolto un’auto e una moto. Le cause dell’impatto sono, tuttora, al vaglio delle autorità. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e gestire l’emergenza.

L’incidente, avvenuto in pieno orario di punta, ha causato pesanti rallentamenti e code lungo tutta la carreggiata interessata. La presenza dei mezzi incidentati ha reso difficoltoso il deflusso del traffico, già fisiologicamente intenso in quel settore della città.

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