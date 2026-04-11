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Modica | Politica

Passi carrabili a Modica, L’Alternativa Socialista: «Bene la mozione, ma la battaglia non è finita»

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MODICA,  11 Aprile 2026– Il caso dei passi carrabili “di fatto” segna un punto a favore dei cittadini, ma la guardia resta alta. Il Comitato l’Alternativa Socialista Modica, per voce di Antonio Ruta, esprime soddisfazione per l’approvazione della recente mozione consiliare, definendola un “primo, piccolo ma significativo passo” che conferma la validità delle proteste sollevate da molti residenti.

Tuttavia, il Comitato invita alla cautela: la mozione è un atto di impegno politico che, pur avendo un forte valore simbolico, non modifica automaticamente le regole attuali né annulla nell’immediato le procedure in corso.

Il nodo della questione riguarda l’efficacia giuridica degli atti. Fino a quando non verranno notificati provvedimenti formali di annullamento o sospensione, gli accertamenti già inviati restano validi.

“Questo significa che il concessionario potrebbe ancora avviare le procedure esecutive,” avverte il Comitato. “Inoltre, finché non verrà modificato il Regolamento CUP, potrebbero essere emessi persino nuovi accertamenti basati sulle vecchie norme.”

L’Alternativa Socialista lancia un monito chiaro alla Creset, la società concessionaria, invitandola ad astenersi da ulteriori iniziative di riscossione in attesa dei nuovi sviluppi. Contemporaneamente, si chiede all’Amministrazione Comunale un intervento tempestivo: adottare determinazioni giuridiche per proteggere i contribuenti.

Atti formali: Trasformare l’impegno politico in norme concrete che abbiano effetti reali sulla vita dei cittadini.

Nonostante il clima di ottimismo per il risultato ottenuto in aula, Antonio Ruta frena i facili entusiasmi, utilizzando una metafora scacchistica: “Non bisogna pensare di avere la vittoria in tasca. Se è vero che abbiamo guadagnato spazio sulla scacchiera, dobbiamo anche ammettere che il re è un obiettivo ancora lontano.”

Il Comitato sollecita dunque tutte le forze politiche a non abbassare la pressione e a restare compatte in questa “legittima battaglia”, portando avanti l’azione sia nelle sedi competenti che tra la gente, affinché i diritti dei modicani vengano pienamente riconosciuti nel più breve tempo possibile.

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