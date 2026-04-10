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Promozione. Il Santa Croce Calcio sul campo dello Scicli per garantirsi i playoff

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Santa Croce Camerina, 10 aprile 2026 – Terz’ultima giornata del campionato di Promozione con il Santa Croce calcio che sarà impegnato a Scicli nel derby contro i cremisi locali.
La squadra di mister Fabio Campanaro alla ricerca di punti per potersi garantire l’accesso ai play off è anche alla ricerca della vittoria che manca oramai da tanto tempo.
La gara contro lo Scicli sarà la prima delle due trasferte consecutive che i biancazzurri dovranno affrontare (la seconda fra sette giorni ad Augusta contro il Megara), per cui la concentrazione dovrà essere altissima.
Le problematiche per i biancazzurri per domenica sono molteplici visto che, oltre a dover affrontare una squadra che lotta per uscire dai play out, dovrà giocare la gara in un terreno in terra battuta che potrebbe provocare non poche difficoltà.
Mister Campanaro, per ovviare a quest’ultimo fattore ha fatto svolgere l’allenamento di rifinitura sul campo di gioco di Marina di Ragusa che ha le stesse caratteristiche di quello di Scicli, ma ambientarsi di sicuro non sarà facile.
L’allenatore biancazzurro conta molto sul ritorno al gol del bomber Yahya Dramé che ultimamente non è stato molto prolifico, così come in una maggiore verve di tutta la squadra.
Assenti sicuri saranno Javadov e Basile, mentre il resto del gruppo è tutto abile e arruolabile.
La gara si giocherà domenica pomeriggio allo stadio “Ciccio Scalpellato” di Scicli e avrà inizio alle ore 16.00.
A dirigere l’incontro sarà una terna tutta acese, capitanata dal signor Michele Borzì che sarà collaborato dai signori Federico Camelia e Salvatore Maccarrone.

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