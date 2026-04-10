Il Questore e il Prefetto di Caltanissetta hanno consegnato 28 onorificenze al Teatro “Regina Margherita”

Caltanissetta, 10 Aprile 2026- Sono ventotto poliziotti premiati questa mattina dal Questore e dal Prefetto al Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta, in occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, per essersi distinti in occasione di operazioni di polizia giudiziaria, di soccorso pubblico e nel corso dell’attività di controllo del territorio:

Per un’impegnativa attività di soccorso pubblico, concesso dal Ministro dell’Interno l’Attestato di Benemerenza al Merito Civile all’Assistente della Polizia di Stato Danilo Li Vecchi con la seguente motivazione: “Durante un servizio di controllo del territorio unitamente ad un altro operatore, informato della presenza di un uomo privo di sensi riverso sul volante all’interno di un’autovettura, si recava sul posto e, dopo avere estratto il malcapitato, gli praticava le manovre di pronto soccorso, riuscendo a metterlo in sicurezza, atteso il ritardo dei soccorsi sanitari allertati, lo conduceva in ospedale. Esempio di prontezza e generoso altruismo”. Polistena (Reggio Calabria) 18 agosto 2016. Per un’importante attività di soccorso pubblico, concesso l’Encomio Solenne al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Marco Belfiore e la Lode al Vice Ispettore Salvatore Augusto Bancheri, con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano, liberi dal servizio, un’attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo un anziano, con ridotta funzione uditiva, bloccato all’interno del proprio appartamento interessato da un incendio nonché la messa in sicurezza dei condomini presenti nello stabile”. Caltanissetta, 23 marzo 2024. Per un’importante attività di polizia giudiziaria, concessa la Lode al Sostituto Commissario della Polizia di Stato Massimiliano Carrubba, all’Ispettore Giovanni Mario Fasciana, al Sovrintendente Luca Mammano e all’Assistente Capo Coordinatore Vincenzo Domenico Carrubba, con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali ed intuito investigativo, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto responsbile del reato di adescamento di minori”. Vicenza, 31 marzo 2025 Per un’importante attività di soccorso pubblico, concesso l’Encomio all’Agente della Polizia di Stato Emanuele Salinitro, con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un intervento di soccorso pubblico che consentiva il salvataggio di un soggetto che manifestava intenti suicidi”. Gela (Caltanissetta), 5 settembre 2024. Per un’importante attività di polizia giudiziaria, concesso l‘Encomio all’Ispettore della Polizia di Stato Pierangelo Schembri e all’Assistente Giovanni Riggi e concessa la Lode al Sovrintendente Umberto Messina, al Vice Sovrintendente Giuseppe Marotta e all’Agente Scelto Danilo Di Fazio, con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere e di divieto di dimora nei confronti di otto soggetti, responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver ceduto droga a minori”. Caltanissetta, 10 gennaio 2025. Per un’importante operazione di soccorso pubblico, concessa la lode all’Agente della Polizia di Stato Danilo Mammana con la seguente motivazione: “Evidenziando capacità professionali ed impegno, portava a termine un intervento di soccorso pubblico a favore di un uomo posizionatosi sul balcone della propria abitazione, con intenti suicidi”. Caltanissetta, 6 marzo 2024. Per un’importante attività di polizia giudiziaria, concessa la Lode all’Ispettore della Polizia di Stato Massimiliano Occhipinti, al Vice Ispettore Danilo La Mendola, al Sovrintendente Michele Salvatore Riggi e all’Assistente Capo Coordinatore Antonia Tricoli, con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento all’autorità giudiziaria di venticinque extracomunitari irregolari sul territorio nazionale”. Caltanissetta, 28 dicembre 2023. Per un’importante attività di ordine pubblico, concessa la Lode al Vice Questore della Polizia di Stato Giovanni Minardi, al Commissario Capo Lorena Latino, al Commissario Capo Angelo Palermo, all’Ispettore Michele Turco, all’Assistente Capo Coordinatore Francesco Sortino e all’Assistente Salvatore Dibenedetto, con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di ordine pubblico, in occasione dell’evento denominato “campeggio invernale NoMuos”, conlusasi con il deferimento all’autorità giudiziaria di ventuno soggetti per reati quali resistenza, danneggiamento e violazioni di norme sugli assembramenti”. Niscemi (Caltanissetta), 5 gennaio 2025. Per un’importante attività di polizia giudiziaria denominata “smart working”, concesso l’Encomio Solenne al Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Liborio Insinga, concesso l’Encomio all’Ispettore Michele Turco e all’Assistente Capo Carmelo Emanuele Paolo Marchetti, con la seguente motivazione: “Evidenziando elevate capacità professionali e operative, espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare a carico di undici soggetti, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, danneggiamenti a seguito di incendio, evasione da misure cautelari e misure alternative alla detenzione, nonchè violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza”. Gela (Caltanissetta), 16 dicembre 2023. Per un’importante attività di polizia giudiziaria, concesso l’Encomio al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Elio Figliuzzi, con la seguente motivazione: “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento all’autorità giudiziaria di un soggetto responsabile del reato della cosidetta “truffa del carabiniere” ai danni di un’anziana donna”. Caltanissetta, 28 gennaio 2025.