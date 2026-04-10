Il Modica Calcio torna in campo, sabato sul campo della Gioiosa

Modica, 10 aprile 2026 – Dopo due settimane di stop il Girone B di Eccellenza torna ad accendere i motori e per il Modica Calcio è tempo di trasferta, questa volta in quel di Gioiosa Marea. Trasferta lunga e sicuramente difficile da affrontare, con il gruppo che non vorrà comunque lasciare punti facili.

Dopo la sconfitta casalinga contro l’Acquedolcese, mister Raciti ha convocato i giocatori per sedute di allenamento in queste due settimane dal Martedì al Sabato, in vista della ripresa del campionato, con tre gare da onorare fino alla fine e la preparazione della Supercoppa contro il Licata.

Tutti gli effettivi sono a disposizione del mister ad eccezione di Maimone e Brugaletta, il primo ancora infortunato ed il secondo con una squalifica da scontare. Il resto della rosa dovrà scendere in campo in una gara che si presenta come non facile, già all’andata la Polisportiva Gioiosa si era portata avanti con Vignone, salvo poi subire cinque reti con tutto l’attacco rossoblù a segno.

Il ritorno è un’altra storia, con entrambe le squadre che sembrano non dover chiedere nulla da questa stagione, con il Modica ormai promosso in D e campione di questo campionato di Eccellenza e la Polisportiva Gioiosa che ha già la serenità di poter mantenere la categoria anche per il prossimo anno e quella di vedere i playoff troppo lontani per considerarli un obiettivo.

Vediamo quindi i convocati per questa gara prevista Sabato 11 Aprile alle 16:00:

Portieri: Romano, Truppo

Difensori: Brugaletta N., Mollica, Spadaro S., Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno

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