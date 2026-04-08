Tregua USA-Iran: le navi tornano a solcare lo Stretto di Hormuz, ma la stabilità resta fragile

l barometro della tensione tra Washington e Teheran si sposta nuovamente sul mare. Dopo quattordici giorni di paralisi quasi totale, lo Stretto di Hormuz ha registrato nelle ultime ore i primi attraversamenti di mercantili e petroliere. A confermarlo sono i dati di MarineTraffic, che segnalano una timida ma significativa ripresa del traffico in quello che è considerato il “collo di bottiglia” più critico dell’economia globale.

Lo Stretto di Hormuz non è un tratto di mare qualunque: da qui transita circa un quinto dell’energia mondiale. Durante il recente conflitto, Teheran aveva utilizzato il controllo dello stretto come una potente leva geopolitica, imponendo restrizioni selettive e blocchi che avevano di fatto isolato il Golfo Persico.

La ripresa dei transiti ha un valore che allo stesso tempo segna la tenuta dei primi giorni dell’accordo di tregua e permette di sbloccare centinaia di imbarcazioni rimaste all’ancora in attesa di garanzie sulla sicurezza.

Nonostante i segnali positivi, la normalizzazione non sarà istantanea. Fonti del settore marittimo riferiscono che molte compagnie e armatori restano in una fase di “osservazione cauta”. Il nodo centrale rimane la sicurezza delle rotte: le compagnie assicurative, infatti, attendono conferme definitive che non vi siano più rischi di sequestri o attacchi prima di ridurre i premi assicurativi sui carichi, che sono schizzati alle stelle durante le ostilità.

La notizia della riapertura ha immediatamente influenzato le borse, innescando un calo dei prezzi di petrolio e gas. Tuttavia, gli analisti avvertono che il sistema logistico globale non tornerà a pieno regime in tempi brevi. Le settimane di blocco hanno creato un “effetto imbuto” che richiederà tempo per essere smaltito, con ripercussioni che potrebbero ancora farsi sentire sulle catene di approvvigionamento internazionali.

Il traffico navale nello stretto rimane, oggi più che mai, il principale indicatore della reale tenuta della tregua. Se i transiti proseguiranno senza incidenti nei prossimi giorni, l’accordo tra Stati Uniti e Iran potrà dirsi consolidato. Al contrario, qualsiasi nuova frizione in questo lembo di mare rischierebbe di far precipitare nuovamente la regione nel caos, con conseguenze imprevedibili per l’economia globale.

In sintesi: La riapertura di Hormuz è un segnale incoraggiante, ma la tregua resta fragile. Il mondo osserva i radar di MarineTraffic per capire se la diplomazia ha davvero preso il posto dei cannoni.

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