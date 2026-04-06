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Pozzallo, in Piazza Cesare Battisti sangue e vetri infranti davanti alla bottega solidale

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POZZALLO, 06 Aprile 2026 – Pomeriggio di violenza in piazza Cesare Battisti, dove una lite tra due cittadini di nazionalità africana è finita nel sangue. Ad avere la peggio è stato uno dei due contendenti, rimasto seriamente ferito a una mano. Il diverbio, nato per futili motivi e alimentato forse dallo stato di ebbrezza di uno dei protagonisti, è degenerato quando i due hanno iniziato a colpirsi con bottiglie di birra raccolte in strada. Le urla e le minacce sono state avvertite distintamente fino alla vicina piazzetta della Madonnina, affollata per la movida di Pasquetta. Il ferito è stato soccorso dal 118, mentre i Carabinieri sono intervenuti sul posto per i rilievi, tra i cocci di vetro e le vistose macchie di sangue rimaste sull’asfalto.

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