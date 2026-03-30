Volley. Netto successo per la Green Sport Modica, Asd Koria Vittoria ko 3 a 0

Modica, 30 marzo 2026 – Altro successo per la Green Sport Modica nel match casalingo della diciassettesima giornata del campionato di serie D femminile girone D vince per 3 a 0 contro l’Asd Koira Vittoria.

Nel primo set il sestetto modicano guidato dal trio Borgese, Failla e Pellegrino inizia bene portandosi in vantaggio di 4 punti, ma il sestetto vittoriese di guidato da coach Irti rimonta lo svantaggio e tiene in bilico il set fino al 22 pari, poi con una buona fase di attacco la formazione modicana fa suo il set con il punteggio di 25/23.

Nel secondo set Capitan Melilli & Co con una buona trama di gioco fanno loro il set con il punteggio di 25/19.

Nel terzo set la compagine della contea parte forte accumulando un discreto vantaggio, la formazione ospite di Capitan Koritarova prova a scuotersi e a riaprire le sorti del match ma le ragazze modicane fanno loro il set con il punteggio di 25/21.

Arriva così la quindicesima vittoria stagionale per la Green Sport Modica che rafforza il primato e si prepara all’ultimo match della regular season in programma sabato 11 aprile a Bronte contro l’Asd Ciclope Volley.

Nel week-end vanno registrate in casa modicana le due sconfitte esterne per le formazioni che prendono parte ai campionati di prima e seconda divisione femminile guidate rispettivamente dal duo Pellegrino-Borgese e da coach Lauretta, a cui va aggiunta la sconfitta casalinga della formazione che prende parte all’under 13 CSI guidata dal duo Lauretta-Scollo.

ASD GREEN SPORT MODICA 3 – ASD KORIA VITTORIA 0

(25-23;25/19;25/23)

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