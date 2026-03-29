Volley: Il Giarratana vola alto. Stravince il big match di Carlentini 3-0

Giarratana, 29 marzo 2026 – L’aquila di Giarratana vola sempre più in alto verso vette inaspettate. Il volley rosa allenato da coach Saro Corallo vince anche lo scontro diretto sul parquet di Carlentini e diventa, in attesa dell’impegno del Solarino, la seconda forza del campionato di serie D. Le rossoblù non si sono solo limitate a vincere ma lo hanno fatto con il piglio della grande squadra, di chi è consapevole della propria forza. Eppure l’avversario era di quelli importanti, all’andata aveva vinto a Giarratana ed ha già staccato il pass per i playoff. Eppure contro questo Giarratana c’è poco da fare. Nel girone di ritorno il ruolino conta 7 vittorie ed una sola, inopinata, sconfitta. Per il resto tutte le squadre si sono inchinate al sestetto giarratanese che sarebbe in testa alla classifica se il campionato fosse cominciato con la prima di ritorno. A Carlentini i parziali valgono più di qualsiasi commento: 17-25, 11-25, 15-25 in poco più di 70 minuti. Merito di un grande gruppo magistralmente costruito dall’ambiziosa società del Presidente Pagano che ha aggiunto un ulteriore tassello, ovvero la palleggiatrice Spadaro, vero e proprio lusso per la categoria. Sotto la sua sapiente regia la squadra gira come un motore Ferrari. Licitra è stata anche ieri la top scorer con 20 palloni messi a terra. Grande contributo anche dal centro con i 13 punti di Moschini e i 6 di Pagano. 9 sono stati i punti di Denise Dell’Albani, che continua a scrivere il proprio nome accanto ai grandi del volley made in Giarratana. La solidità di Cannata dietro e la freschezza di Giaquinta sono le ciliegine sulla torta cucinata da chef Corallo che nel giorno del suo compleanno ha ricevuto il regalo più atteso. Peccato arrivi adesso la pausa di Pasqua ma al ritorno l’ultima salita del campionato è forse la più dura: arriva Solarino per quello che è un vero e proprio spareggio che apre le porte ai playoff “Gold” cioè una strada privilegiata verso la serie C.

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