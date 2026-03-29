Modica più sicura: potenziata la videosorveglianza. Giurdanella, Guccione e Cecere: “Risposta concreta alla città”

MODICA, 28 Marzo 2026 – Nuovi occhi elettronici sulla città. L’Amministrazione Monisteri accelera sul fronte della sicurezza urbana con il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Un intervento salutato con estremo favore dai consiglieri comunali Leandro Giurdanella (Forza Italia), Neva Guccione e Cristina Cecere (Prendiamoci Cura), che definiscono l’operazione “un investimento strategico e strutturale”.

Il nuovo sistema non si limita a un semplice aumento del numero di telecamere, ma introduce tecnologie avanzate operative 24 ore su 24. Queste dotazioni permetteranno un monitoraggio più capillare, fornendo un supporto fondamentale alle attività di vigilanza e alle forze dell’ordine.

“Si tratta di un intervento importante – dichiarano congiuntamente i tre consiglieri – che si inserisce in una più ampia strategia volta a rafforzare la sicurezza urbana. L’utilizzo di strumenti innovativi consente oggi di migliorare significativamente la prevenzione”.

L’iniziativa sembra arrivare come una risposta indiretta alle recenti critiche sulla “lontananza del palazzo” dai bisogni dei quartieri. Per Giurdanella, Guccione e Cecere, la sicurezza è invece una priorità concreta del Sindaco Maria Monisteri, tradotta in atti e investimenti mirati.

Secondo i rappresentanti di Forza Italia e Prendiamoci Cura, i benefici del potenziamento saranno molteplici.

L’approccio scelto dall’amministrazione viene descritto come “integrato”, unendo la tecnologia alla programmazione di lungo periodo.

“Il potenziamento della rete è un investimento che guarda al presente ma anche al futuro della città”, proseguono i consiglieri, sottolineando come il percorso amministrativo seguito abbia permesso di dotare Modica di strumenti moderni ed efficienti. “Questo intervento dimostra che, quando si lavora con serietà e visione, i risultati arrivano. È questa la direzione da seguire per dare risposte ai modicani”.

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