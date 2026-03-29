Modica, il PD rompe il silenzio: “Palazzo di Città troppo lontano dai bisogni reali”

MODICA, 28 Marzo 2026 – Un atto d’accusa chiaro, figlio di mesi passati tra la gente. Il Partito Democratico di Modica ha presentato ieri i risultati della campagna “Il PD ascolta Modica”, un tour in dieci tappe che ha toccato quartieri centrali, periferie e contrade. Il segretario cittadino Francesco Stornello, affiancato dai vertici del circolo, ha tracciato un bilancio amaro: tra l’amministrazione comunale e i cittadini si è scavato un solco profondo.

La conferenza stampa ha visto la partecipazione compatta della dirigenza dem: dal vicesegretario Carmelo Blanco al presidente dell’Assemblea Nino Frasca Caccia, fino al consigliere comunale Giovanni Spadaro. Presenti anche il tesoriere Mario Cavallo, Paolo Castrusini e il segretario dei Giovani Democratici, Leonardo Occhipinti, a testimoniare una coesione interna che il partito intende trasformare in alternativa politica.

Più che i numeri, a pesare sono le testimonianze raccolte. Il PD ha messo nero su bianco le criticità di una città che viaggia a due velocità:

• Emergenza Treppiedi: nelle palazzine Iacp è emersa una situazione paradossale, con impianti fognari non ancora connessi alla rete comunale.

• Centro Storico in affanno: da Modica Alta a Modica Bassa, passando per Santa Teresa, i residenti lamentano carenze strutturali e una gestione dei servizi che non tiene il passo con le necessità dei quartieri antichi.

• Quartiere Sorda: anche nella zona commerciale e residenziale più moderna sono state segnalate lacune che minano la qualità della vita quotidiana.

“I cittadini sentono la lontananza dal palazzo”, ha dichiarato con forza Stornello. Secondo i democratici, la percezione diffusa è quella di un’amministrazione arroccata, poco incline al dialogo e distante dai problemi pratici che affliggono i residenti delle aree meno “vetrina”.

La campagna di ascolto non rimarrà un esercizio isolato: il PD modicano ha annunciato che queste istanze diventeranno la base per le prossime battaglie in Consiglio Comunale e per la costruzione di un programma politico che rimetta al centro la prossimità e la manutenzione del territorio.

Salva