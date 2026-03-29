“L’Aeroporto di Comiso: la chiave mancante per sbloccare il potenziale turistico del territorio”

Comiso, 29 marzo 2026 – Il Comitato per la Difesa e lo Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei prende atto dell’importante iniziativa promossa dal Gal Terra Barocca, in collaborazione con la costituenda DMO Enjoy Barocco, presso Palazzo dei Mercedari a Modica, volta a promuovere la DMO stessa.

La riunione, cui hanno partecipato autorità locali, operatori della ricettività turistica e rappresentanti del territorio, ha visto la presentazione di uno strumento strategico per la pianificazione delle stagioni turistiche.

Il dottor Fabio Primerano, presidente di Federalberghi Lombardia e rappresentante della software House, ha illustrato le potenzialità del software e ha sottolineato come il nostro territorio sia strategico per il turismo siciliano, grazie alla sua posizione geografica e alle sue bellezze naturali e culturali.

Inoltre, è emerso che il sentiment dei turisti che hanno visitato i nostri luoghi è molto alto, il che denota che il nostro territorio potrebbe essere una tra le principali mete siciliane. Questo è un dato molto importante, che conferma il potenziale turistico del nostro territorio e la necessità di investire in infrastrutture e servizi per sfruttarlo al meglio.

Tuttavia, è stata anche sollevata una questione fondamentale: l’importanza di uno scalo aeroportuale per lo sviluppo di una destinazione turistica. Il dottor Primerano ha confermato che i territori con aeroporti e quelli limitrofi godono di sviluppi turistici significativi, citando esempi come Catania, Palermo e Trapani.

Questa considerazione conferma ancora una volta che qualsiasi sforzo per lo sviluppo del nostro territorio sarà vano se non si tiene conto dell’Aeroporto di Comiso. Il Comitato per la Difesa e lo Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei ribadisce la sua posizione: lo sviluppo dell’Aeroporto di Comiso è fondamentale per il futuro del nostro territorio e deve essere una priorità per le istituzioni locali OBIETTIVO 1 mln di passeggeri.

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