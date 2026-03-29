Consegnati lavori di illuminazione Playa Grande-Donnalucata

Scicli, 29 marzo 2026 – Dopo l’annuncio dello scorso gennaio, l’impegno preso con il territorio diventa oggi cantiere. Sono stati consegnati ufficialmente venerdi mattina i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione sulla Strada Regionale 73, nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 119 e l’intersezione con la S.P. 95 nel territorio compreso tra le frazioni di Playa Grande e Donnalucata. L’intervento, reso possibile grazie a un emendamento da 170 mila euro firmato dall’Onorevole Ignazio Abbate nell’ultima manovra finanziaria, entra così nella fase operativa. “Oggi segniamo un passo decisivo per la messa in sicurezza di un’arteria vitale per la nostra provincia – dichiara l’Onorevole Abbate –. Parliamo della strada ‘Spinazza-Piano Grande’, un collegamento strategico tra Donnalucata, Playa Grande e Marina di Ragusa. Vedere l’apertura del cantiere è la conferma che la buona politica, quando ascolta il territorio e programma con serietà, porta risultati concreti in tempi certi.” L’area interessata dai lavori ha registrato negli ultimi anni un incremento esponenziale di traffico, spinto dallo sviluppo residenziale e dalla vicinanza a zone di pregio naturalistico come la Riserva del Fiume Irminio. “Potenziare l’illuminazione su questa strada – continua Abbate – non significa solo prevenire incidenti nelle ore notturne, ma dare dignità a una zona oggetto di importanti investimenti privati e riqualificazioni rurali. La sicurezza dei residenti e dei turisti che scelgono le nostre coste e le nostre campagne è per me una priorità assoluta.” Il presidente della I Commissione Affari Istituzionali ha voluto rinnovare il ringraziamento a chi ha collaborato per raggiungere questo traguardo: “Questo progetto è frutto di un costante confronto con gli amici e i consiglieri dell’area sciclitana, che mi hanno rappresentato le criticità della zona. Un ringraziamento particolare va agli uffici tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa: la celerità con cui hanno gestito le procedure di gara sulla piattaforma ha permesso di arrivare oggi alla consegna dei lavori in tempi record rispetto all’approvazione del finanziamento.” I lavori, che inizieranno immediatamente, doteranno il tratto stradale di un impianto moderno ed efficiente, migliorando radicalmente la visibilità e la fruibilità di uno degli snodi più frequentati della fascia costiera iblea.

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