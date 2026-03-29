Basket. La SuperConveniente Ragusa supera Corato e l’assenza di Brown: vittoria per 87-77

Ragusa, 29 marzo 2026 – Vince una partita non banale la SuperConveniente Ragusa, che senza Marcus Brown (infortunio alla caviglia) piega un ottimo Basket Corato, alla ricerca dell’ultimo treno per i playoff. Nel match valido per la 26.ma giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Virtus si impone per 87-77 con 22 punti di Agustin Fabi e 21 di Tommaso Lanzi, che insieme scagliano otto triple dall’arco. Il successo vale il secondo posto in classifica, con la previsione di un turno di stop e la ripresa, dopo Pasqua, sul campo della capolista Matera.

La SuperConveniente deve fare a meno di Brown, che si è scavigliato in allenamento e attende l’esito di una risonanza nei primi giorni della settimana. Ianelli è a pieno servizio e manda un messaggio ai compagni con due ottimi recuperi difensivi, l’ultimo dei quali convertito in due punti (6-4). Corato fa partita pari, prova ad appoggiarsi internamente a Corral e pareggia la tripla di Adeola con quella di Paoletti (10-10 al 7′). Fabi ha impatto sulla gara, la sfida con Mulevicius è fisica e intensa. La tripla di Lanzi fa sganciare i padroni di casa sul +7, prima della rimontina pugliese nel finale di primo quarto, che termina 19-16. Nel secondo imperversa il tifone Manisi: tre triple nei primi quattro possessi di Corato (parziale 5-15 a cavallo delle due frazioni) permette alla Fas di mettersi al comando: 24-27 al 12′. Mulevicius vince l’ennesima sportellata con Fabi (26-30) che si innervosisce per la gestione arbitrale. Ma la Virtus è brava a concentrarsi sulle cose che contano, senza mai disunirsi. E così inizia la fase più prolifica: Lanzi e Ianelli la fanno respirare con un break di 6-0. Ma sono le due conclusioni dall’arco di Adeola e Fabi a sbloccare definitivamente l’attacco ragusano, che adesso gira a pieno ritmo. Negli ultimi minuti del quarto il parziale di 23-7 garantisce alla SuperConveniente la prima fuga che coincide col +12 all’intervallo lungo: 49-37.

Il ritorno in campo ha il marchio argentino: Fabi spinge la Virtus sul +18 (57-39 al 22′) con otto punti in sequenza, Corato vacilla clamorosamente, ma quando meno te l’aspetti si aggrappa alla partita con le unghie. La Virtus, al contrario, spegne l’interruttore e subisce un parziale di 13-0 completato dalla tripla di Manisi in versione Superman. Nulla ha potuto – nel mezzo – il timeout di coach Di Gregorio. Al 26′ il punteggio recita 57-52 Virtus. Ragusa (che ha Peterson con quattro falli) resiste alle spallate con Fabi e qualche iniziativa di Lanzi, anche se agli ospiti va dentro di tutto, comprese le triple di Mulevicius e Basile per il -2. L’ultimo sussulto del quarto è la tripla aperta di Cardinali: 67-62 per la SuperConveniente al 30′. Al PalaPadua c’è ancora partita, i pugliesi tallonano Ragusa con la propria esperienza. Tocca di nuovo al talento offensivo di Lanzi e Fabi provare a scrollarsi di dosso l’ombra della rimonta: 78-69 al 34′. La Virtus entra negli ultimi cinque minuti con 7 punti di margine. La “bomba” più importante della serata è quella di capitan Ianelli, che ridà un vantaggio in doppia cifra al quintetto di casa: 81-71 a 2’40” dal termine. Corato pasticcia in attacco e perde le ultime chance per rientrare, Fabi manda i titoli di coda andando a bersaglio per la quarta volta dai 6,75 metri. La SuperConveniente vince e può godersi la pausa in vista del rush finale della regular season, dove l’aspettano Matera e Rende in trasferta e Messina in casa.

IL TABELLINO

SuperConveniente Virtus Ragusa-Basket Corato 87-77

SuperConveniente Virtus Ragusa: Cantone ne, Cardinali 8, Piscetta 6, Fabi 22, Tumino 2, Adeola 15, Peterson 4, Lanzi 21, Ianelli 9. All.: Di Gregorio

Basket Corato: Manisi 22, Cabodevilla, Dip 14, Rapini 3, Braga ne, Basile 6, Corral 12, De Rossi ne, Mulevicius 10, Diaz, Paoletti 10. All.: Verile

Arbitri: Catalano di Pedara (CT) e Shamsaddinlou di Messina

Parziali: 19-16; 49-37; 67-62.

Note. Usciti per cinque falli: Rapini (C)

Salva