Scicli, banco ortofrutta in fiamme: denunciati madre e figlio minorenne

SCICLI, 25 Marzo 2026 – – C’è una svolta decisa nelle indagini sull’incendio che nei giorni scorsi aveva distrutto il banco ortofrutta di Via Ospedale. I Carabinieri della Tenenza di Scicli, in collaborazione con l’aliquota radiomobile della Compagnia di Modica, hanno dato un volto e un nome ai presunti responsabili del rogo.

Dopo il primo allarme e l’intervento dei Vigili del Fuoco, i militari dell’Arma avevano avviato un serrato sopralluogo. L’attività investigativa, basata principalmente sull’analisi minuziosa delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, ha permesso di raccogliere prove schiaccianti: a dare alle fiamme la struttura sarebbero stati una donna di 32 anni e il figlio di 16 anni, entrambi residenti a Scicli.

Le accuse e il nodo del movente

Per madre e figlio è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento seguito da incendio in concorso.

Resta però ancora da chiarire il “perché” di un gesto così grave. Gli inquirenti stanno lavorando per definire il movente dell’atto incendiario e, aspetto ancora più delicato, stanno verificando se questo episodio sia collegato ad altri danneggiamenti subiti in passato dallo stesso commerciante sciclitano. L’ipotesi al vaglio è che possa trattarsi di una persecuzione mirata nei confronti dell’esercente.

Il caso passa ora nelle mani dei magistrati. Come previsto dalla normativa vigente, la responsabilità degli indagati dovrà essere confermata nel corso del procedimento giudiziario. Nel frattempo, i controlli sul territorio restano alti per garantire la sicurezza delle attività commerciali locali.

Salva