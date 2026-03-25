Comiso. Predisposti interventi di pulizia straordinaria a Cava Grazia

Comiso, 25 marzo 2026 – Interventi di pulizia straordinaria a Comiso presso il quartiere di cava Grazia. “Oltre agli interventi quotidiani su tutto il territorio interveniamo per ripulire in maniera straordinaria ciò che alcuni incivili gettano”.

” Gli operatori ecologici, come tutti sanno, sono impegnati quotidianamente nelle operazioni di raccolta rifiuti e scerbature nei quartieri e nelle contrade ricadenti nel territorio casmeneo – dichiara l’assessore all’ambiente, Giuseppe Alfano – ma purtroppo ci ritroviamo a dover ripulire discariche abusive in alcuni siti dove, nonostante le video camere di sorveglianza come nel quartiere di cava Grazia, alcuni incivili non demordono. Ad ogni buon conto, siamo intervenuti con la pulizia e le scerbature come da programma, poichè tutte le attività relative alla pulizia e al decoro ambientale sono frutto di programmazione annuale. Il nostro invito – ancora l’assessore – è quello di collaborare per mantenere la città pulita e per evitare che l’amministrazione diventi un soggetto “punitivo”. E’ proprio quello che non vorremmo fare ed è opportuno anche spiegare che qualunque sistema di video sorveglianza ha dei costi che, inesorabilmente, gravano sui cittadini”.

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