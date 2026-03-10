  • 10 Marzo 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Marzo 2026 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo, FdI all’attacco di Giannone: “Basta demagogia e vittimismo su Raganzino”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 10 Marzo 2026 – Scontro frontale nella politica pozzallese. Il circolo locale di Fratelli d’Italia alza il tiro contro il consigliere comunale Franco Giannone, accusandolo di una gestione amministrativa improntata al “clientelismo” e di una cronica mancanza di risposte su temi caldi come la riqualificazione del quartiere Raganzino e la gestione dei cantieri imminenti.

Gli esponenti di FdI criticano il recente posizionamento politico di Giannone (vicino al movimento “Controcorrente” di Ismaele La Vardera), definendolo un tentativo di “riciclarsi come paladino della trasparenza” pur rimanendo, nei fatti, un “guardiano dello status quo”.
“È paradossale che chi ha fatto della demagogia uno stile di vita accusi oggi altri di usarla,” si legge nel comunicato. “Non appena si sollevano dubbi concreti, Giannone attiva il solito copione fatto di vittimismo e auto-incensazione.”
Il partito di Giorgia Meloni incalza Giannone nella sua qualità di Presidente della Seconda Commissione ai Lavori Pubblici, ponendo due interrogativi precisi che pesano sulla cittadinanza:
FdI denuncia un silenzio assordante su un progetto atteso da tre anni, chiedendo quale sia lo stato reale dell’arte.
“I nuovi cantieri previsti rischiano di coincidere con l’inizio della stagione estiva. Secondo Fratelli d’Italia, la mancanza di concertazione metterebbe in grave difficoltà commercianti e residenti.
Amministrare non è cambiare una lampadina agli amici”
L’attacco si sposta poi sul metodo di gestione della cosa pubblica. FdI accusa il consigliere di praticare una politica di “sottogoverno”, basata sulla risoluzione di piccoli problemi privati anziché sulla programmazione collettiva.
“Amministrare non significa cambiare una lampadina a chi chiama privatamente o rappezzare una buca sotto casa degli amici,” incalza la nota, aggiungendo che l’obiettivo di Giannone sarebbe solo quello di “garantire la sopravvivenza di un’amministrazione fallimentare per blindare la propria poltrona”.
Fratelli d’Italia chiude con un ultimatum politico: se il consigliere non sarà in grado di fornire risposte pubbliche e concrete su Raganzino e sulla gestione dei lavori pubblici, FdI chiede ufficialmente che ne tragga le conseguenze, ammettendo il “fallimento del mandato”.

© Riproduzione riservata
593762

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube