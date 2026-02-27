Scicli, diffamazione Borrometi-Mormina. La Cassazione dispone il rinvio al giudice civile

Roma, 27 Febbraio 2026 – La Suprema Corte di Cassazione, dopo sette anni restituisce la dignità a Franco Mormina, accusato falsamente dal giornalista Paolo Borrometi, di essere il capomafia di Scicli.

I fatti risalgono al lontano Dicembre del 2018, quando Borrometi pubblicò degli articoli in cui affermava che Franco Mormina avrebbe inaugurato un’ attività commerciale e sostenne che lo stesso fosse mafioso.

La vicenda, nata esclusivamente dalla dichiarazioni del Borrometi, trascinò la citta di Scicli alle cronache nazionali, venne anche convocato presso la Prefettura di Ragusa il comitato provinciale per l’ ordine e la sicurezza pubblica e il locale appena inaugurato fu posto sotto sequestro.

Addirittura il Senatore Mario Michele Giarrusso, all’ epoca capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia, sempre secondo quanto riportato da Borrometi, dichiarò di voler depositare due interrogazioni urgenti, una al Ministro dell’ Interno e l’ altra al Ministro della Giustizia.

In realtà non c’era nulla di penalmente rilevante ed infatti il locale fu subito dissequestrato dal Tribunale del Riesame di Ragusa su richiesta del proprietario, difeso dall’ Avv. Michele Savarese.

Il legale convinse anche Franco Mormina a sporgere formale querela nei confronti di Paolo Borrometi, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa.

Nel processo che ne è seguito l’ Avv. Savarese ha fatto emergere che Paolo Borrometi, un giornalista, tra l’ altro anche laureato in giurisprudenza, fosse perfettamente a conoscenza, o comunque avrebbe dovuto conoscere con l’ ordinaria diligenza, che la Corte d’ Appello di Catania, con sentenza n. 2021 del 2018 depositata in data 27 Luglio 2018 e quindi prima della pubblicazione degli articoli diffamatori, aveva chiaramente riconosciuto che Franco Mormina fosse estraneo alla mafia.

Nonostante ciò, il Tribunale di Ragusa prima e la Corte d’ Appello di Catania poi, avevano assolto l’ imputato, difeso dall’ avvocato Fabio Repici del foro di Messina, recentemente rinviato a giudizio per il reato di calunnia dal G.u.p. del Tribunale di Catania.

L’ Avv. Savarese è andato però fino in Cassazione e qui, i Giudici di Piazza Cavour hanno annullato le sentenza, purtroppo solo agli effetti civili, poiché la Procura Generale presso la Corte d’ Appello di Catania non ha voluto impugnare la sentenza.

I Giudici della Suprema Corte hanno accolto pienamente le tesi dell’ avvocato ibleo e pertanto hanno rinviato gli atti al giudice civile per decidere sul risarcimento del danno causato a causa della diffamazione aggravata.

“La Corte di Cassazione – dice l’avvocato Savarese – restituisce la dignità a Franco Mormina ed anche alla città di Scicli, trascinata in un polverone nazionale, esclusivamente in base alle dichiarazioni di un giornalista che i Supremi Giudici hanno definito diffamatorie. Ciò che stupisce è che anche i ragazzi delle scuole medie sanno che nel nostro sistema solo la magistratura può emettere provvedimenti che qualificano un soggetto come appartenente ad un’ associazione mafiosa. Borrometi è addirittura laureato in giurisprudenza, è strano dunque o forse no, che non fosse a conoscenza di ciò. Sono soddisfatto dell’ esito della vicenda. Adesso proseguiamo davanti al giudice civile per la richiesta di risarcimento del danno”.

