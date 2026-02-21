Decimo posto per il pozzallese Biagio Fabio Fifone alla 50 km del Conerò

Porto Recanati, 21 Febbraio 2026 – Si è disputata a Porto Recanati la 50 Km del Conero, gara valida come Campionato Italiano di Ultramaratona, che ha visto al via alcuni tra i migliori specialisti della disciplina a livello nazionale.

Tra i protagonisti della competizione il pozzallese Fabio Biagio Fidone, atleta del Team Sempredicorsa di Forlì, che ha concluso la prova con un 10° posto nella categoria SM45. Un piazzamento di rilievo tecnico, maturato in un contesto altamente competitivo e al termine di una gara particolarmente impegnativa dal punto di vista fisico e mentale.

Per Fidone si trattava della prima esperienza sulla distanza dei 50 chilometri in un Campionato Italiano, affrontata con determinazione e solidità, confermando la propria crescita anche nel settore dell’ultramaratona.

La prestazione è stata resa ancor più complessa dalle condizioni meteorologiche avverse: un vento sostenuto da Nord/Nord-Ovest, con raffiche superiori ai 35 km/h, ha interessato circa sette chilometri su dieci del circuito, unito a temperature rigide e clima particolarmente freddo, che hanno reso la gara estremamente selettiva.

Concluso l’impegno tricolore, l’atleta è già proiettato verso il prossimo appuntamento stagionale: domenica 22 marzo sarà infatti al via della Run Roma Marathon, gara internazionale tra le più prestigiose con 36 mila partecipanti

