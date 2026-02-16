  • 16 Febbraio 2026 -
  • 16 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica

Modica, Claudio Fidone è in alla RHS Burger League 2026

  • 0
Modica, 16 Febbraio 2026 – C’è profumo di sfida (e di brace) nell’aria. Il panorama gastronomico siciliano è in fermento e, tra i protagonisti assoluti di questa edizione, spicca un nome che a Modica è sinonimo di qualità e tradizione: Claudio Fidone.

Il celebre macellaio modicano della storica Fidone Carni è ufficialmente entrato nella Top 10 della RHS Burger League 2026, il prestigioso contest che mette a confronto i migliori “architetti del panino” dell’intera isola. Un riconoscimento che premia non solo la tecnica, ma anche la ricerca ossessiva della materia prima.

Domenica prossima, la teoria lascerà spazio ai fatti. I finalisti si ritroveranno per una gara live mozzafiato, dove velocità, estetica e, ovviamente, gusto decideranno chi potrà fregiarsi del titolo di Best Burger Sicilia.

La competizione sarà agguerrita, con una rappresentanza che copre quasi tutta la regione, dalla provincia di Catania fino a quella di Agrigento. Ecco chi scenderà in campo per contendersi lo scettro:

Non chiamatelo solo “fast food”. La RHS Burger League dimostra come l’hamburger sia diventato un piatto gourmet a tutti gli effetti. Claudio Fidone, forte della sua esperienza dietro il bancone della macelleria, punta tutto sulla frollatura e sulla selezione dei tagli, portando alta la bandiera del ragusano in una sfida che vede una forte predominanza di professionisti catanesi.

Chi riuscirà a bilanciare sapidità, croccantezza del pane e l’immancabile “effetto wow”? Il 22 febbraio avremo la risposta.

 

