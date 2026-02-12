Caos Iblea Acque a Modica: bollette “pazze” e sportelli fantasma, esplode la rabbia dei cittadini

MODICA, 12 Febbraio 2026 – Migliaia di raccomandate, solleciti per pagamenti fantasma e un servizio di assistenza che sembra un percorso a ostacoli. La pazienza dei cittadini modicani nei confronti di Iblea Acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato, è ormai esaurita. Quello che dovrebbe essere un normale rapporto tra utenza e gestore si è trasformato, nelle ultime settimane, in una vera e propria odissea burocratica.

“Il cuore del problema risiede nell’invio massiccio di solleciti di pagamento che, in molti casi, poggiano su basi fragili o errate. I cittadini segnalano diverse criticità sistematiche: fatture emesse senza la lettura effettiva dei contatori, con cifre lontane dai consumi reali – denuncia Vito D’Antona di Sinistra Italiana – . Errori già segnalati in passato che restano “congelati” nei database della società in attesa di una rettifica mai arrivata oltre a bollette che recapitate oltre la data di scadenza, rendono impossibile il pagamento nei termini”.

L’interlocuzione con l’ufficio di Modica è diventata il punto critico più grave. Per centinaia di persone che necessitano di chiarire la propria posizione di persona, l’accesso agli uffici è un miraggio: lo sportello è aperto solo due giorni a settimana per quattro ore al giorno.

“Questa limitazione costringe gli utenti a mettersi in fila ore prima dell’apertura, spesso all’alba, senza avere la certezza di essere ricevuti. Una situazione insostenibile che lede la dignità dei contribuenti, molti dei quali anziani. Il Comune di Modica, in quanto socio di Iblea Acque, ha il dovere morale e politico di tutelare i propri amministrati. Per questo motivo, si leva forte la richiesta verso l’Amministrazione affinché intervenga immediatamente sulla società per pretendere di aumentare le giornate e le ore di apertura degli sportelli al pubblico. di bloccare per un periodo congruo ogni azione di recupero crediti per le fatture contestate o errate e procedere alla lettura a tappeto di tutti i contatori e all’emissione di fatture basate esclusivamente sui consumi reali”.

I cittadini chiedono efficienza, trasparenza e, soprattutto, il rispetto che si deve a chi paga regolarmente per un servizio essenziale.

Salva