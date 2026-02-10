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Cronaca

𝗚𝗿𝗮𝘃𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹’𝗔𝟭𝟵, 𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗶 𝗮 𝗿𝗶𝗱𝗼𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗘𝗻𝗻𝗮: 𝘁𝗿𝗲 𝗳𝗲𝗿𝗶𝘁𝗶

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Enna, 10 Febbraio 2026 – Nuovo e grave incidente sull’autostrada A19 “Palermo–Catania”. Una violenta collisione tra più veicoli si è verificata nel tratto compreso tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta, dove è attualmente in vigore il doppio senso di circolazione per la presenza di cantieri stradali.

Tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118, che le hanno trasferite in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale ANAS e la Polizia Stradale, impegnati sia nei rilievi di rito sia nella gestione della viabilità.

L’impatto, avvenuto in un’ora di punta, ha provocato il blocco del traffico e la formazione di lunghe code in entrambe le direzioni. Gli agenti stanno deviando i veicoli verso strade alternative per alleggerire il flusso nel tratto interessato.

Il segmento dell’A19 tra Enna e Caltanissetta è da tempo interessato da lavori di manutenzione e ammodernamento. Per consentire gli interventi senza chiudere completamente l’arteria, una carreggiata è stata interdetta e il traffico è convogliato su una sola corsia con doppio senso di marcia, una soluzione che continua a generare forti criticità, soprattutto in caso di sinistri.

Non si tratta purtroppo di un episodio isolato. Negli ultimi mesi lo stesso tratto è stato teatro di altri gravi incidenti: il 20 dicembre scorso uno scontro tra due veicoli nei pressi dello svincolo di Enna Ferrarelle aveva causato sei feriti; poche settimane prima, un tamponamento a catena con quattro mezzi coinvolti aveva provocato due feriti gravi.

L’ennesimo episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza di uno dei tratti più problematici dell’autostrada siciliana.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
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