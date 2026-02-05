Modica, fumo da un tombino in via Resistenza Partigiana: strada chiusa al traffico

Modica, 05 febbraio 2026 – Momenti di apprensione questa mattina intorno alle 11.30 in via Resistenza Partigiana a Modica, dove un tratto della trafficata arteria cittadina è stato improvvisamente chiuso al traffico a causa di una fuoriuscita di fumo da un tombino divelto al centro della carreggiata. L’allarme è stato lanciato dai residenti, inizialmente preoccupati per una possibile fuga di gas. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha però chiarito che l’episodio è stato provocato da un incendio ai cavi della rete elettrica sotterranea. Il pozzetto, completamente allagato, avrebbe causato un cortocircuito ai cavi dell’alta tensione, generando fiamme e il sollevamento della copertura in ghisa. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per isolare l’area e gestire la viabilità, con pesanti rallentamenti e deviazioni verso strade secondarie. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro per la completa messa in sicurezza del tombino.

