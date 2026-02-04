  • 4 Febbraio 2026 -
Modica, furto negli uffici comunali: incastrato un 27enne

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato grazie al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima
MODICA, 04 Febbraio 2026 –  La polizia ha  denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa un giovane modicano di 27 anni, ritenuto responsabile di un furto consumato all’interno di un ufficio pubblico.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe introdotto con disinvoltura negli uffici comunali. Approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a sottrarre un portafoglio custodito all’interno del marsupio di un dipendente dell’ente.
Il dipendente, accortosi dell’ammanco, ha immediatamente sporto denuncia presso gli uffici del Commissariato. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte degli agenti e alla testimonianza della vittima.
Posto davanti a un album fotografico ritraente soggetti già noti alle forze dell’ordine per reati specifici contro il patrimonio, il dipendente ha riconosciuto senza ombra di dubbio il presunto autore del furto.
Per il 27enne è scattata la denuncia a piede libero. La posizione del giovane è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa. L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per la risoluzione tempestiva di reati che colpiscono la sicurezza negli spazi pubblici.

