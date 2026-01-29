PNRR, sopralluogo al cantiere dell’ex mercato ortofrutticolo: il nuovo parco urbano a Modica verso il completamento

MODICA, 29 Gennaio 2026 – Un sopralluogo operativo e concreto che segna un passaggio decisivo verso la conclusione di un’importante opera di rigenerazione urbana. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha visitato il cantiere dell’ex mercato ortofrutticolo di Viale Medaglie d’Oro, un intervento da circa 800 mila euro finanziato con fondi PNRR, destinato a trasformare un’area da tempo fatiscente in un nuovo polmone verde dedicato alle famiglie, allo sport e alla socialità.

Al sopralluogo hanno preso parte il sindaco Maria Monisteri, l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago, il dirigente del settore tecnico Fabio Bellaera, il consigliere comunale Corrado Roccasalvo, insieme alla direzione lavori e ai rappresentanti dell’impresa esecutrice.

Traguardo vicino: rispetto della scadenza PNRR

Il momento di verifica ha restituito un quadro rassicurante: i lavori sono ormai alle battute finali e procedono nel pieno rispetto della milestone del 31 marzo, termine perentorio fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“In questa fase — ha evidenziato l’assessore Drago — si stanno ultimando le rifiniture interne dei locali. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, si procederà all’installazione delle pavimentazioni per le aree gioco e per il campo da basket, oltre alla messa a dimora degli ultimi alberi che completeranno il disegno del nuovo spazio verde.”

