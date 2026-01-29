  • 29 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 29 Gennaio 2026 -
Modica | Politica

PNRR, sopralluogo al cantiere dell’ex mercato ortofrutticolo: il nuovo parco urbano a Modica verso il completamento

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 29 Gennaio 2026 – Un sopralluogo operativo e concreto che segna un passaggio decisivo verso la conclusione di un’importante opera di rigenerazione urbana. Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha visitato il cantiere dell’ex mercato ortofrutticolo di Viale Medaglie d’Oro, un intervento da circa 800 mila euro finanziato con fondi PNRR, destinato a trasformare un’area da tempo fatiscente in un nuovo polmone verde dedicato alle famiglie, allo sport e alla socialità.
Al sopralluogo hanno preso parte il sindaco Maria Monisteri, l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago, il dirigente del settore tecnico Fabio Bellaera, il consigliere comunale Corrado Roccasalvo, insieme alla direzione lavori e ai rappresentanti dell’impresa esecutrice.
Traguardo vicino: rispetto della scadenza PNRR
Il momento di verifica ha restituito un quadro rassicurante: i lavori sono ormai alle battute finali e procedono nel pieno rispetto della milestone del 31 marzo, termine perentorio fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
“In questa fase — ha evidenziato l’assessore Drago — si stanno ultimando le rifiniture interne dei locali. Non appena le condizioni meteo lo consentiranno, si procederà all’installazione delle pavimentazioni per le aree gioco e per il campo da basket, oltre alla messa a dimora degli ultimi alberi che completeranno il disegno del nuovo spazio verde.”

© Riproduzione riservata
590151

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “PNRR, sopralluogo al cantiere dell’ex mercato ortofrutticolo: il nuovo parco urbano a Modica verso il completamento”

  1. Mustafà

    Una grandissima cagata come “La corazzata Potëmkin” di fantozziana memoria. Una volta che finirà la farsa della guardia armata sarà centro nevralgico del commercio della neve bianca o dell’erba secca.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube