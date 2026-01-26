Tentato colpo al parco fotovoltaico: tre intrusi in fuga a Vittoria

VITTORIA, 26 Gennaio 2026– Un raid notturno che avrebbe potuto causare danni ingenti è stato sventato grazie alla prontezza dei sistemi di sicurezza e al rapido intervento delle forze dell’ordine. È accaduto nelle scorse ore in un impianto solare situato nel territorio di Vittoria, preso di mira da una banda composta da almeno tre individui.

L’allarme è scattato non appena i sensori perimetrali dell’impianto hanno rilevato movimenti sospetti. Dalla centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata incaricato della protezione del sito, gli operatori hanno potuto monitorare in tempo reale quanto stava accadendo: le immagini del sistema di videosorveglianza mostravano chiaramente tre soggetti intenti a scavalcare la recinzione esterna del parco.

Immediata è stata la procedura di emergenza. Mentre la centrale inviava sul posto una propria pattuglia, veniva contemporaneamente allertato il Nue 112. La risposta è stata fulminea: in pochi minuti sono giunti presso l’impianto sia le guardie giurate che i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.

Durante l’ispezione approfondita dell’intera area interna, le forze dell’ordine hanno rinvenuto i segni tangibili del tentativo di furto. I malviventi avevano già iniziato a operare, riuscendo a manomettere gli sportelli di due inverter, probabilmente nel tentativo di asportare componenti in rame o apparecchiature elettroniche costose.

Tuttavia, messi in fuga dall’arrivo tempestivo delle sirene, i tre si sono dileguati nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce. I militari dell’Arma hanno già acquisito i filmati ad alta risoluzione registrati dalle telecamere di sicurezza; i video sono ora al vaglio degli inquirenti per identificare i responsabili del tentato furto e verificare eventuali collegamenti con episodi analoghi avvenuti recentemente nella zona.

