Arte | Cultura | Modica

Modica, la letteratura incontra l’arte: al Caffè Quasimodo la “Divina Commedia” di Guido Cicero

MODICA, 22 Gennaio 2026 – Un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande letteratura e delle arti visive quello in programma per la chiusura del mese di gennaio a Modica. Sabato 31 gennaio 2026, alle  17:30, il prestigioso Palazzo della Cultura ospiterà il decimo incontro della XXI Stagione Letteraria del Caffè Letterario “Quasimodo”.
Il tema: Dante tra versi e colori
L’evento, dal titolo “La Divina Commedia nei dipinti di Guido Cicero – Quando la Letteratura incontra l’Arte”, si propone di esplorare il legame profondo tra l’opera del Sommo Poeta e l’interpretazione pittorica dell’artista Guido Cicero. Un viaggio sensoriale che promette di gettare nuova luce sulle cantiche dantesche attraverso la forza del colore e del segno grafico.
La conferenza vedrà la partecipazione di diverse personalità del panorama culturale:
l’analisi critica sarà affidata al Prof. Giuseppe Di Mari, il dibattito sarà coordinato da Monica Iurato.
L’attore e regista Gianni Battaglia darà voce alle terzine dantesche, arricchendo l’incontro con momenti di declamazione.
L’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dalle note del M° Fabio Rizza all’arpa.

