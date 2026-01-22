  • 22 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Gennaio 2026 -
Politica | Pozzallo

Danni maltempo. Ammatuna: “Non solo sostegni economici, serve dotare i Sindaci di poteri straordinari”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 22 gennaio 2026 – I danni provocati dal ciclone Harry hanno messo in ginocchio tutte le località
costiere della Sicilia orientale.
Il disastro è stato notevole, afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, e per tali motivi non sono necessari soltanto sostegni economici subito, non fra qualche mese, ma occorre dotare di poteri straordinari i Sindaci per intervenire soprattutto nelle zone demaniali.
La Sicilia è l’unica Regione d’Italia in cui il demanio è di competenza Regionale e siccome i danni maggiori riguardano le zone costiere, occorre facilitare il lavoro dei Sindaci.

© Riproduzione riservata
589288

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube