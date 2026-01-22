Danni maltempo. Ammatuna: “Non solo sostegni economici, serve dotare i Sindaci di poteri straordinari”

Pozzallo, 22 gennaio 2026 – I danni provocati dal ciclone Harry hanno messo in ginocchio tutte le località

costiere della Sicilia orientale.

Il disastro è stato notevole, afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, e per tali motivi non sono necessari soltanto sostegni economici subito, non fra qualche mese, ma occorre dotare di poteri straordinari i Sindaci per intervenire soprattutto nelle zone demaniali.

La Sicilia è l’unica Regione d’Italia in cui il demanio è di competenza Regionale e siccome i danni maggiori riguardano le zone costiere, occorre facilitare il lavoro dei Sindaci.

