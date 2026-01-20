Maltempo a Ispica: mercoledì scuole e strutture pubblica aperte

ISPICA, 20 Gennaio 2026 – Nonostante l’allerta meteo che sta interessando il settore sud-orientale della Sicilia, il Sindaco di Ispica ha confermato che per la giornata di mercoledì 21 gennaio, le attività scolastiche e l’accesso alle strutture pubbliche si svolgeranno regolarmente.

La Decisione dell’Amministrazione

Dopo un attento monitoraggio dei bollettini emessi dalla Protezione Civile e un confronto con i tecnici comunali, l’amministrazione ha valutato che le previsioni per il territorio comunale non richiedono, al momento, la sospensione delle attività didattiche.

“La situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dai nostri presidi di sicurezza,” fanno sapere dal Comune. “Non sussistono attualmente condizioni di pericolo tali da giustificare la chiusura degli istituti scolastici.”

Nonostante l’apertura di scuole, uffici e impianti sportivi, il Sindaco invita i cittadini alla consueta prudenza, specialmente negli spostamenti durante i fenomeni piovosi più intensi.

