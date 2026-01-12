CreditBlockchain lancia contratti di mining ETH, consentendo ai possessori di criptovalute di guadagnare 5.000 € di reddito passivo al giorno

Credit Blockchain, una delle principali piattaforme di cloud mining a livello mondiale, ha lanciato ufficialmente un nuovo servizio di mining automatico di ETH, offrendo ai possessori di ETH (Ethereum) un’opportunità di reddito passivo a livello zero, trasformando ogni ETH in un asset che crea valore.

ETHMining automatizzato: un nuovo modello per l’apprezzamento degli asset

CreditBlockchain Il loro innovativo servizio di mining automatizzato ETH elimina la complessità operativa, consentendo agli utenti di ottenere rendimenti stabili sulle principali criptovalute come Bitcoin (BTC) e di ottenere un apprezzamento efficiente degli asset senza sforzi aggiuntivi.

Perché selezionare una blockchain di credito? ET Mining automatizzato?

① Estrazione completamente automatizzata: nessuna operazione manuale requestia

Basta depositare ETH sul tuo account CreditBlockchain e il sistema li convertirà automaticamente nella potenza di calcolo corrispondente e li preleverà immediatamente. Non ci sono requisiti tecnici, hardware o software.

② Liquidazione giornaliera – yieldi stabili

I guadagni vengono calcolati e liquidati quotidianamente e depositati automaticamente sul tuo conto. Questo ti permette di “guadagnare soldi mentre dormi”, in modo trasparente e continuo.

③ Sicurezza multilivello – Hosting affidabile

CreditBlockchain adotta un rigoroso isolamento tra cold wallet e hot wallet ed esegue un audit di sicurezza di terze parti per garantire la sicurezza delle risorse degli utenti.

ETH Come funziona il mining automatizzato?

Gli utenti depositano ETH per acquistare contratti di mining di Bitcoin. La procedura è la seguente:

Fase 1: In Registrazione CreditBlockchain

Registrati sul sito ufficiale per ricevere un bonus di 15 $ come nuovo utente.

Fase 2: Depositare ETH per generare potenza di calcolo

Ottieni un indirizzo di deposito ETH univoco, invia ETH alla piattaforma e il sistema lo convertirà automaticamente in potenza di mining.

Passaggio 3: Selezione di un contratto minerario

Esplora una varietà di programmi di mining basati su ETH (a breve termine, a lungo termine o ad alto rendezvous) e scegli quello più adatto alle tue esigenze.

Esempio di soluzione:

Contratto di prova per nuovi utenti

Investimento: $100 | Durata: 2 giorni|

Guadagni giornalieri: $6 | Rendimenti totali: $100 + $12

Canaan Avalon A1466

Investimento: $500 | Durata: 6 giorni|

Guadagni giornalieri: $ 6,25 | Rendimenti totali: $ 500,00 + $ 37,50

ElphaPex DG Home1

Investimento: $ 1.100 | Durata: 15 giorni

Guadagni giornalieri: $ 14,3 | Rendimenti totali: $ 1100,00 + $ 214,5

Antminer L7

Investimento: $2.500 | Durata: 20 giorni|

Guadagno giornaliero: $34 | Totale Guadagno: $2500 + $680

VolcMiner D1

Investimento: $ 6.000 | Durata: 25 giorni|

Guadagni giornalieri: $87,60 | Rendimenti totali: $6.000 + $2.190

S19 XP+ ottobre

Investimento: $ 10.800 | Durata: 30 giorni|

Guadagno giornaliero: $ 170,64 | Totale Guadagno: $ 10.800 + $ 5.119,2

Fase 4: godere dei guadagni giornalieri

Dopo aver acquistato un contratto, il sistema calcolerà e distribuirà automaticamente la ricompensa giornaliera per il mining sul tuo account. Puoi prelevare i tuoi fondi in qualsiasi momento o reinvestirli per una crescita composta.

Quali sono i vantaggi per i possessori di ETH?

Ecco un esempio reale:

L’utente A ha depositato ETH per un valore di 1.100 $ e ora guadagna automaticamente circa 14,30 $ in BTC al giorno, con una media di 429 $ al mese, con rendimenti annuali di gran lunga superiori a quelli di una semplice strategia di holding.

L’utente B ha condiviso:

“Prima conservavo semplicemente ETH e aspettavo che il prezzo salisse. Ora, con il mining automatizzato, posso guadagnare ogni giorno. È come se i miei asset prendessero vita.”

Insomma

Il servizio di mining automatizzato di ETH di CreditBlockchain rende il reddito passivo da criptovalute una realtà. Che tu sia un investitore esperto in criptovalute o un principiante, puoi partecipare facilmente e trarre profitto in tutta tranquillità. Questo non è solo un modo più intelligente per guadagnare, ma anche un modo più intelligente per investire.

Di’ addio ai titoli inutilizzati: inizia subito ad aumentare il tuo patrimonio!ETH !

