Attualità | Modica

Nuovi orizzonti per l’inclusione: Anffas Modica APS inaugura il Centro Socio-Educativo per Minori

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 10 Gennaio 2026 – Una risposta concreta e professionale alle esigenze delle famiglie del Distretto Socio Sanitario 45 (Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo). Anffas Modica APS è lieta di annunciare l’apertura di una struttura d’eccellenza dedicata interamente a minori e adolescenti con disabilità (fascia 6-14 anni).

Situato in una posizione strategica tra Modica e Scicli, il centro nasce in una struttura completamente ristrutturata e attrezzata, pensata per offrire spazi sicuri e stimolanti per la crescita.

La forza del nuovo servizio risiede nella personalizzazione. Ogni bambino seguirà un programma unico, volto al potenziamento delle abilità fondamentali:

Sviluppo Cognitivo: memoria e orientamento spazio-temporale.

Autonomia: coordinamento e gestione delle autonomie personali.

Comunicazione: potenziamento del linguaggio.

Supporto Scolastico: assistenza nello svolgimento dei compiti.

Le attività saranno modulate alternando il rapporto 1:1 con l’operatore a momenti in piccolo gruppo, per favorire la socializzazione in un ambiente protetto.

Il centro sarà un punto di riferimento quotidiano per le famiglie:

Giorni: dal lunedì al venerdì.

Orario: dalle 15:00 alle 19:00.

Frequenza: possibilità di accesso flessibile da 3 a 5 pomeriggi a settimana.

Le famiglie residenti nei comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo interessate al servizio possono contattare il segretariato sociale di Anffas Modica APS per fissare un appuntamento conoscitivo.

