Modica | Sport

Il Modica Calcio non si ferma più: Savasta firma il colpo in “Zona Cesarini”

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA  1

ATLETICO CATANIA  0
MODICA, 04 Gennaio 2026 – Una vittoria di cuore, tenacia e quel pizzico di fortuna che accompagna le grandi squadre. Il Modica si aggiudica il big match contro l’Atletico Catania, consolidando il primato in classifica al termine di una gara che sembrava stregata.
Il copione è stato chiaro sin dai primi minuti: il Modica padrone del campo e del gioco, a tessere trame offensive e a spingere sull’acceleratore, e un Atletico Catania ordinato, capace di alzare le barricate e contenere con ordine le folate dei padroni di casa. Nonostante la costante pressione rossoblù, il muro degli ospiti ha retto per quasi novanta minuti, strozzando in gola l’urlo del “Pietro Scollo”.
Proprio quando il pareggio sembrava ormai scritto, ecco l’episodio che cambia la storia del match e, forse, della stagione. In pieno recupero, su un corner calciato magistralmente nel cuore dell’area, si accende una mischia furibonda.
In pieno stile “Zona Cesarini”, la palla colpisce (forse con la spalla, forse con un rimpallo fortuito) il bomber Savasta, che si trova nel posto giusto al momento giusto. La sfera rotola in rete facendo esplodere la tribuna: un gol sporco, cercato e pesantissimo.
Il successo assume un valore doppio alla luce dei risultati dagli altri campi. Il contemporaneo pareggio dell’Avola contro la Messana permette infatti ai modicani di allungare ulteriormente in vetta alla classifica.

© Riproduzione riservata
