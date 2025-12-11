  • 11 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Rapina aggravata a Vittoria: Anziana scivola e si frattura il femore. Era stata rapinata. Arrestato 44enne

Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 11 Dicembre 2025 – I Carabinieri della Stazione e del N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Vittoria hanno arrestato in flagranza un uomo di 44 anni, vittoriese, gravemente indiziato di essere l’autore di una rapina aggravata ai danni di un’anziana donna.

L’intervento è scattato in via Cacciatori delle Alpi a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che riportava la presenza di un’anziana a terra e dolorante. La donna era stata poco prima vittima di uno scippo violento: l’individuo, nel tentativo di sottrarle la borsa, l’aveva trascinata e fatta rovinare a terra.

Giunti immediatamente sul posto, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento del 118 per prestare soccorso all’anziana. Contemporaneamente, hanno raccolto le prime informazioni e una sommaria descrizione dell’aggressore, che si era dato alla fuga, avviando immediatamente le ricerche.

L’uomo è stato rintracciato e bloccato a poche centinaia di metri dal luogo del delitto e condotto in caserma. Nel frattempo, l’anziana è stata trasportata d’urgenza presso l’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove è stata poi ricoverata nel Reparto di Ortopedia per la frattura del femore.

Dopo ulteriori accertamenti, i militari dell’Arma hanno verificato la corrispondenza dell’uomo fermato con la descrizione dell’autore dello scippo e lo hanno dichiarato in arresto per rapina aggravata.

Su disposizione del P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica di Ragusa, l’arrestato è stato inizialmente condotto ai domiciliari. Nella successiva udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la permanenza agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

© Riproduzione riservata

