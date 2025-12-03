Arrestato ladro per scasso in pasticceria a Vittoria: danni ingenti

Vittoria, 03 Dicembre 2025 – Intervento congiunto di Polizia e vigilanza privata nella notte, intorno alle 3, ha portato all’arresto di un uomo colto in flagrante dopo aver commesso un furto con scasso in una pasticceria-cornetteria in zona largo Stazione Ferroviaria.

L’allarme è scattato grazie al sistema di sicurezza perimetrale collegato con la sala operativa dell’istituto di vigilanza Ancr Security, che ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono confluite rapidamente due pattuglie della Polizia di Stato e un’auto blindata della vigilanza privata.

Il malvivente è stato rintracciato e bloccato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria, che lo hanno trovato nascosto sotto il bancone cassonato del locale, identificato come la pasticceria “Cornetteria Delicius”. Il ladro è stato preso in custodia e ammanettato dalla Polizia di Stato.

La dinamica dell’effrazione ha causato danni ingenti alla struttura. Per consentire i rilievi tecnici e ripristinare le condizioni di sicurezza, l’attività commerciale è stata costretta a restare chiusa per tutta la giornata.

(Foto di Franco Assenza)

