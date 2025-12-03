  • 3 Dicembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Arrestato ladro per scasso in pasticceria a Vittoria: danni ingenti

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 03 Dicembre 2025 – Intervento congiunto di Polizia e vigilanza privata nella notte, intorno alle 3, ha portato all’arresto di un uomo colto in flagrante dopo aver commesso un furto con scasso in una pasticceria-cornetteria in zona largo Stazione Ferroviaria.

L’allarme è scattato grazie al sistema di sicurezza perimetrale collegato con la sala operativa dell’istituto di vigilanza Ancr Security, che ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine. Sul posto sono confluite rapidamente due pattuglie della Polizia di Stato e un’auto blindata della vigilanza privata.

Il malvivente è stato rintracciato e bloccato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria, che lo hanno trovato nascosto sotto il bancone cassonato del locale, identificato come la pasticceria “Cornetteria Delicius”. Il ladro è stato preso in custodia e ammanettato dalla Polizia di Stato.

La dinamica dell’effrazione ha causato danni ingenti alla struttura. Per consentire i rilievi tecnici e ripristinare le condizioni di sicurezza, l’attività commerciale è stata costretta a restare chiusa per tutta la giornata.

(Foto di Franco Assenza)

584950
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

