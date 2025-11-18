Forza Italia convoca la “Giornata della Giustizia Negata” a Ispica

18 Novembre 2025 – Venerdì 21 novembre, il gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE) e Forza Italia, con il sostegno di esponenti regionali e sindaci del Ragusano, terrà a Ispica un importante incontro per discutere i presunti fallimenti della politica giudiziaria del Governo.

L’evento, intitolato “Giornata della Giustizia Negata – 3 Anni di Governo”, si svolgerà presso Villa Principe di Belmonte a partire dalle 18.

L’iniziativa, promossa dal partito con il motto “Forza Italia Berlusconi Presidente”, si concentrerà su una severa analisi dello stato attuale della giustizia italiana e sugli effetti delle politiche adottate negli ultimi tre anni dal Governo.

A moderare e introdurre i lavori sarà il giornalista Giorgio Liuzzo. La lista degli interventi prevede una forte rappresentanza istituzionale e politica del territorio e a livello nazionale ed europeo:

Samuele Cultrera (Capogruppo di Forza Italia LCC Ragusa); Giancarlo Cugnata (Segretario Provinciale di Forza Italia); Innocenzo Leontini; Giuseppe Cassi (Sindaco di Ragusa); Maria Monisteri (Sindaco di Modica); Fabio Borrometi (Consigliere Comunale F.I.).

A portare la discussione ai livelli più alti saranno l’On. Tommaso Calderone, membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (CdD), e l’On. Marco Falcone, Eurodeputato di Forza Italia nel gruppo PPE al Parlamento Europeo.

L’incontro è aperto al pubblico e si preannuncia come un momento chiave per il dibattito politico in provincia di Ragusa sui temi di legalità e riforme giudiziarie.

Salva