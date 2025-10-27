Serie C: l’Avimecc Volley Modica sconfitta all’esordio al “PalaLivatino” dalla “corazzata” Ecoplast Gela

Ecoplast Gela 3

Avimecc Volley Modica 0

Parziali: 25/14, 25/15, 25/11

Gela, 27 ottobre 2025 – Esordio amaro per la seconda squadra dell’Avimec Volley Modica che nella gara inaugurale del campionato di serie C maschile di pallavolo, sabato pomeriggio si è arresa in tre set alla “corazzata” Ecoplast Gela.

Una sconfitta quasi preventivata per il sestetto di Ciccio Italia che al “PalaLivatino” ha cercato in tutti i modi di controbattere allo strapotere del sestetto gelese, che a differenza dei biancoazzurri della Contea che hanno come obiettivo preservare la categoria e lanciare in orbita i giovani del vivaio, punta senza mezzi termini al salto di categoria.

I parziali dei tre set, la dicono lunga sulla differenza dei valori in campo e sono la cartina di tornasole di quanto successo nelle tre frazioni di gioco.

In casa Avimec Volley Modica, comunque non si fanno drammi, tenuto conto, che il sestetto biancoazzurro,inoltre, ha dovuto affrontare la difficile trasferta in terra nissena in formazione rimaneggiata.

“Siamo scesi in campo rimaneggiati – spiega il responsabile della seconda squadra e del settore giovanile, Giorgio Scavino – per l’assenza degli schiacciatori, ma questo non deve essere un alibi. Abbiamo affrontato credo la più forte squadra del nostro girone con un sestetto giovanissimo con tantissimi under 17 in campo. A conferma di ciò – continua – abbiamo fatto esordire in serie C un classe 2010 e il valore tecnico dei gelesi e la loro maggiore esperienza si è vista tutta. Nonostante tutto abbiamo avuto un atteggiamento positivo e lo spirito di squadra non è mancato. Ora resettiamo tutto e -conclude Giorgio Scavino – da domani inizieremo a lavorare per preparare nel migliore dei modi l’esordio casalingo di sabato prossimo che ci vedrà scendere in campo nel derby con il Giarratana Volley”.

