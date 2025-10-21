  • 22 Ottobre 2025 -
Cinema | Scicli

Premiato il film della sciclitana Martina Giannone

Tempo di lettura: 2 minuti

ARDESIO, 21 ottobre 2025 – Grande successo per il documentario siciliano “Sul dorso della folla” (2023, 43’), diretto da Martina Giannone e prodotto dall’associazione cinematografica Movie Brats. L’opera si è aggiudicata la Menzione Speciale “Campanile d’Argento” al prestigioso Sacrae Scene Film Fest di Ardesio, un festival interamente dedicato alle rappresentazioni del sacro nel cinema.

Il documentario, che esplora l’intensa e suggestiva Settimana Santa di Scicli, ha conquistato la Giuria con la sua capacità di catturare la profondità emotiva della tradizione barocca.

La Motivazione della Giuria

La Giuria del Festival ha motivato il riconoscimento evidenziando il valore narrativo e culturale del film:

