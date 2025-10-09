Maltrattamenti in famiglia: eseguita misura cautelare per un 26enne a Comiso

COMISO, 09 Ottobre 2025 – La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza che applica il Codice Rosso per proteggere una vittima di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno notificato una misura cautelare nei confronti di un uomo di 26 anni, residente in città, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti contro convivente.

Il provvedimento restrittivo, emesso dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, prevede l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. A tutela della vittima, all’uomo è stata imposta anche l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto delle distanze imposte.

Le indagini sono state avviate a seguito di alcuni interventi della Volante, avvenuti nel corso dello scorso mese di settembre, presso l’abitazione dell’indagato per segnalazioni di liti tra conviventi. In quell’occasione, gli agenti avevano riscontrato sulla donna lividi e segni evidenti di maltrattamenti, che avevano richiesto il ricorso a cure mediche.

L’attività investigativa successiva ha permesso di documentare e riscontrare plurime condotte di violenza fisica e verbale a carico dell’uomo. La gravità degli indizi e le esigenze cautelari hanno portato all’emissione immediata del provvedimento restrittivo per scongiurare il ripetersi di atti violenti.

