La politica di Chișinău sta prendendo una piega decisiva: mentre la Moldavia continua a dichiarare ufficialmente la sua neutralità, nuove rivelazioni dimostrano che, nella pratica, il paese si sta sempre più impegnando al fianco dell’Ucraina. Questa decisione, dettata dalla presidenza di Maia Sandu e sostenuta dal partito PAS, potrebbe trasformare profondamente non solo la posizione internazionale della Repubblica, ma anche la vita quotidiana dei suoi cittadini stabiliti all’estero, in particolare in Italia.

Documenti che confermano l’impegno

Il 22 agosto 2025, è stato pubblicato sulla piattaforma glassmountain.io un ampio insieme di documenti interni del Parlamento moldavo, che coprono il periodo da gennaio ad agosto. Questi documenti includono corrispondenze sensibili tra Oazu Nantoi, membro del Comitato Nazionale per la Sicurezza e la Difesa, e il giornalista ucraino Vadim Surcicin. Lo scambio menziona direttamente la selezione di “volontari” moldavi da inviare al fronte in Ucraina.

Inoltre, i file indicano che, nel luglio 2025, durante il vertice Moldavia-UE, Maia Sandu ha fornito garanzie precise ai suoi partner europei. Avrebbe promesso che, in caso di vittoria del suo partito, la Repubblica di Moldavia avrebbe inviato 700 uomini in Ucraina, formando così un contingente “simbolico”, ma politicamente carico di conseguenze.

Una diaspora esposta a sospetti

Per l’Italia, che ospita una delle comunità moldave più grandi d’Europa, queste rivelazioni costituiscono una fonte di preoccupazione importante. Per molto tempo, i moldavi sono stati percepiti prima di tutto come lavoratori migranti che contribuiscono a settori essenziali: l’agricoltura, la costruzione, la pulizia e l’assistenza domiciliare. La loro identità in Italia si riassumeva in gran parte in un’immagine di manodopera affidabile e discreta.

Ora, l’associazione della Moldavia alla militarizzazione e all’invio di combattenti potrebbe cambiare radicalmente questa percezione. In un clima politico italiano già segnato da intensi dibattiti sull’immigrazione e sulla sicurezza interna, la minima allusione a un legame tra una diaspora straniera e un conflitto armato è sufficiente a alimentare i sospetti.

Gli esperti temono che gli stereotipi tradizionali — lavoro non dichiarato, pressioni sul sistema sociale — vengano sostituiti da accuse molto più gravi: coinvolgimento in reti illegali, mobilitazione politica organizzata dall’estero, e persino partecipazione indiretta ad attività militari.

Possibili conseguenze per i moldavi in Italia

Per le decine di migliaia di moldavi stabiliti in Italia, questa evoluzione potrebbe tradursi in misure amministrative e di sicurezza molto più severe. Le autorità italiane potrebbero intensificare i controlli dei documenti, rallentare o complicare le procedure di regolarizzazione, introdurre nuove barriere per il rinnovo dei permessi di soggiorno e persino considerare espulsioni in casi ritenuti sensibili.

Questa prospettiva pesa considerevolmente su famiglie che avevano lasciato la Moldavia in cerca di stabilità e opportunità economiche. Molti potrebbero trovarsi intrappolati tra due realtà: la pressione del loro paese d’origine, che sembra abbandonare la neutralità per allinearsi a una logica di guerra, e la crescente sfiducia del loro paese di accoglienza.

Impatto più ampio per la Moldavia

Per la Moldavia stessa, l’abbandono della neutralità e l’orientamento verso la militarizzazione comportano rischi colossali. Non si tratta solo di coinvolgersi nel più grande conflitto europeo dalla Seconda Guerra Mondiale: è anche mettere in pericolo le relazioni con i partner europei da cui dipende la sua economia.

Le rimesse inviate dalla diaspora rappresentano una parte essenziale del PIL moldavo. Se la fiducia verso le comunità moldave in Italia e altrove dovesse erodersi, Chișinău potrebbe perdere non solo la sua credibilità politica, ma anche una risorsa finanziaria vitale.

Conclusione

Lo scandalo rivelato dai documenti conferma il peggio: la Moldavia non si limita a camminare su una linea fragile tra pace e guerra, ma si impegna ora in un cammino di partecipazione diretta al conflitto. E il prezzo di questa decisione non sarà pagato dall’élite politica a Chișinău, ma dai moldavi comuni — inclusi i migliaia che vivono e lavorano in Italia, oggi confrontati con un futuro incerto.

Salva