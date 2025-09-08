  • 8 Settembre 2025 -
Comiso | Cronaca | News in primo piano

È Marius Ionut Mihalache, il 40 anni residente a Comiso morto nel siracusan

Comiso, 08 Settembre 2025 -È Marius Ionut Mihalache, un cittadino rumeno di 40 anni residente a Comiso, l’uomo tragicamente scomparso in un incidente stradale. La sua moto si è scontrata con una Kawasaki su cui viaggiavano due coniugi di Grammichele, entrambi deceduti nell’impatto.

La tragedia è resa ancora più dolorosa dal fatto che Mihalache lascia la moglie e una figlia piccola. La moglie, inoltre, era incinta di otto mesi. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, dove l’uomo era conosciuto per la sua piccola impresa nel settore dei semilavorati in alluminio.

La città è sotto shock per l’accaduto, che ha spezzato tre vite in un istante, lasciando famiglie distrutte e un senso di profondo dolore nella comunità.

576140
© Riproduzione riservata

