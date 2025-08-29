  • 29 Agosto 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 29 Agosto 2025 -
Politica regionale

Borse di studio per professioni sanitarie non mediche: è ora di dare pari dignità agli specializzandi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo – Bisogna tornare ad accendere i riflettori sulla possibilità di assegnare delle borse di studio a tutti gli iscritti alle specializzazioni in professioni sanitarie non mediche. Lo dichiara il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, On.Ignazio Abbate, che già lo scorso autunno aveva avanzato la proposta in Commissione Sanità. Una proposta che era stata condivisa e sostenuta dal Presidente della Commissione Sanità Giuseppe Laccoto e approvata a maggioranza. La stessa era stata apprezzata durante le discussioni sulla Manovra Finanziaria 2025 dove si era deciso di proporla per l’approvazione definitiva in una delle variazioni che si sarebbero approvate nei mesi successivi. “Ora è il momento di riprendere il discorso – ribadisce l’On.Abbate – che già allora aveva suscitato un’ondata di approvazioni bipartisan. L’obiettivo è sempre quello: venire incontro ai laureati in veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia che, per poter lavorare nel sistema sanitario nazionale, hanno l’obbligo di possedere un titolo di specializzazione di vari anni, ma finora senza una borsa di studio o un rimborso spese. Bisogna eliminare la discrepanza con i laureati in medicina visto che entrambe le categorie frequentano spesso le stesse scuole di specializzazione, seguono lo stesso percorso formativo a tempo pieno e lavorano fianco a fianco nelle strutture del servizio sanitario nazionale. Attraverso la collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione e all’Università, alla riapertura dei lavori dovremo affrontare questa proposta tra i primi punti. Sarebbe una svolta storica perché per la prima volta verrebbe consentito agli iscritti ai corsi di specializzazione in professioni sanitarie non mediche di poter usufruire di una borsa di studio al fine di completare il loro percorso formativo con un tassello fondamentale per il loro inserimento lavorativo. Ci sono altre regioni italiane più avanti di noi in questo ma, ritengo, che la Sicilia abbia tutte le carte in regola per aggiungersi a queste regioni virtuose come chiesto ad alta voce negli ultimi anni anche dagli ordini professionali”.

575376
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube