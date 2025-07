“Un video emozionante su Modica: immagini, suoni ed emozioni”

Da ieri un video emozionante su Modica sta facendo il giro del web, raggiungendo migliaia di visualizzazioni e condivisioni. Ma non si tratta di un semplice contenuto ben riuscito; è invece il primo passo di una strategia di comunicazione precisa, frutto dell’ennesimo finanziamento che questa amministrazione è riuscita ad ottenere dal GAL Terra Barocca. Abbiamo voluto – ha detto Tino Antoci, assessore al Turismo – che ogni modicano si riconoscesse nelle immagini, nei suoni, nelle emozioni. Volevamo che ognuno sentisse Modica come parte di sé. E le reazioni ci hanno dato ragione perchè in poche ore il video è diventato virale, spinto proprio dall’entusiasmo e dall’orgoglio dei nostri concittadini. Adesso inizia la fase due: il video sarà veicolato su tutti i canali social, trasmesso su piattaforme internazionali e nazionali e targhettizzato per raggiungere chi ama o vuole scoprire territori autentici come il nostro. Una promozione moderna, intelligente, coinvolgente. Siamo convinti che Modica non si racconti soltanto. Modica si vive, si ama, si condivide.

https://www.facebook.com/share/v/1A2AYCe8Wc/

Salva