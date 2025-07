L’Anffas Onlus Ragusa ha organizzato l’accoglienza di una tappa della processione del Corpus Domini

Ragusa – L’Anffas onlus Ragusa si propone sempre più come forza viva per quanto riguarda il proprio quartiere di riferimento, quello, cioè, in cui sorge la sede di via Eugenio Criscione Lupis che, oltre a ospitare la struttura, diventa il fulcro delle numerose attività che i ragazzi e gli animatori decidono di attuare di volta in volta. E’ accaduto, ad esempio, con la cerimonia del Corpus domini della parrocchia di San Paolo apostolo. L’Anffas Ragusa è stata coinvolta nella realizzazione dell’accoglienza della processione ed è stato realizzato un pannello, un fondale dell’altare con un Cuore Sacro. Il tutto accompagnato da decori floreali e con duecento cuori sacri dipinti dai ragazzi in maniera autonoma e secondo il loro gusto. Sono stati collocati sulla piazza antistante il centro diurno in cui è transitata la processione con il Santissimo Sacramento. “E’ stato – afferma la direttrice di Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – un momento molto interessante che, soprattutto, ha visto i nostri ragazzi entusiasti nel sentirsi parte attiva e nella partecipazione a una esperienza che tutti abbiamo sentito in maniera particolare. Ringraziamo il parroco, il sacerdote Antonio Cascone, per l’attenzione rivolta alla nostra struttura”.

