Turista canadese muove in Italia colpita dalla variante del virus Nimbus (LB.1.8.1)

foto: prof. Bassetti – GiRu

Muove in ospedale turista canadese in vacanza in Italia colpita dalla variante LB.1.8.1, talvolta chiamata anche Nimbus, una sottovariante di SARS-CoV-2 appartenente al ceppo Omicron, come molte delle varianti recenti.

Ecco una spiegazione chiara e aggiornata:

Cos’è LB.1.8.1 (Nimbus)?

Linea genetica: appartiene al ramo XBB, ovvero una famiglia di varianti ricombinate della Omicron, più precisamente un sottoclade di XBB.1.5, la cosiddetta “Kraken”.

Nome non ufficiale: “Nimbus” è un soprannome attribuito informalmente sui social e tra alcuni esperti per distinguerla più facilmente.

Codice LB.1.8.1: indica una evoluzione ulteriore di LB.1, con specifiche mutazioni nella proteina Spike.

Casi in Italia e diffusione

Il primo caso è stato identificato a Genova, presso l’ospedale Policlinico San Martino, in un paziente ematologico – un 69enne asintomatico diagnosticato durante una visita. Globalmente Nimbus rappresenta circa il 12 per cento delle sequenze rilevate, e in USA ha superato il 50 per cento dei casi.

Gli esperti confermano che la sua trasmissibilità è leggermente superiore, ma la virulenza rimane simile ad altre sottovarianti Omicron; non è particolarmente più grave.

Opinioni degli esperti

Giancarlo Icardi (ISS): previsto l’arrivo in Italia; la variante è più contagiosa ma non più pericolosa; nessuna emergenza in atto.

Fabrizio Pregliasco: allerta su possibili ondate, soprattutto se cala la copertura vaccinale; critica la disinformazione antiscienza.

Mauro Pistello (Pisa): serve osservare le prossime settimane per capire se Nimbus diventerà dominante, anche in relazione alla copertura di vaccini e immunità di popolazione comparabile a luglio 2024.

Nimbus era al 10,7 per cento a metà del mese di maggio 2025.

Cosa fare (anche per i vulnerabili) Misura Perché è utile Aggiornare vaccini per la stagione 2025–2026 targeting LP.8.1/Nimbus Miglior protezione, anche se gli attuali riducono gravità Terapia antivirale precoce per soggetti vulnerabili Riduce complicanze in quell’area Mascherine FFP2 in situazioni ad alto rischio Proteggono da diffusione, vista maggiore contagiosità Tamponi rapidi + isolamento se compaiono sintomi sospetti Interruzione della catena di contagio

Conclusioni

Nimbus (NB.1.8.1) è già presente nel territorio italiano e i casi sono in leggero aumento, ma non stiamo assistendo a un’ondata grave. La sottovariante LP.8.1 ha causato un decesso nonostante sei dosi vaccinali: un segnale che richiede prudenza, soprattutto in persone vulnerabili. Gli esperti richiedono vaccini aggiornati per l’autunno e mantengono alta la guardia su copertura vaccinale e misure di prevenzione.

Salva