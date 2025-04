Porto di Pozzallo: al via la manutenzione ordinaria e installazione di videosorveglianza per maggiore decoro e sicurezza

Pozzallo – Buone notizie per il porto di Pozzallo. Nella mattinata di oggi, a seguito di interlocuzioni con il dott. Massimo Scata, responsabile dell’ufficio amministrativo decentrato del porto di Pozzallo dell’Autorità di Sistema Portuale, sono state programmate importanti attività di manutenzione ordinaria per migliorare il decoro e la funzionalità delle aree comuni.

Nei prossimi giorni, come annunciato dal presidente della commissione lavori pubblici, Francesco Giannone, verranno eseguiti interventi di decespugliamento, potatura del secco e pulizia del canale di scolo situato lungo l’ingresso del porto. Queste operazioni mirano a ripristinare il decoro urbano e a garantire la corretta funzionalità delle infrastrutture portuali.

Parallelamente, è stata programmata l’intensificazione dei servizi periodici per la raccolta dei rifiuti che, purtroppo, vengono talvolta abbandonati in area portuale. Questa azione è volta a contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato e a mantenere pulita e accogliente l’area portuale, un importante biglietto da visita per la città.

Ma le novità non finiscono qui. È attualmente in corso l’installazione di un moderno impianto di video sorveglianza destinato al controllo delle aree portuali. Questa misura rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza e di prevenzione dell’abbandono dei rifiuti. Le telecamere permetteranno un monitoraggio costante delle aree sensibili, fungendo da deterrente per comportamenti incivili e garantendo maggiore sicurezza per gli operatori e gli utenti del porto.

Il presidente della commissione lavori pubblici, Francesco Giannone, ha espresso soddisfazione per l’avvio di queste importanti iniziative, sottolineando l’importanza della collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale per il miglioramento continuo dei servizi e del decoro del porto di Pozzallo. Questi interventi rappresentano un segnale tangibile dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso un’infrastruttura strategica per l’economia locale e per l’immagine della città. L’installazione del sistema di videosorveglianza, in particolare, rappresenta un investimento significativo per la sicurezza e per la tutela dell’ambiente portuale.

Salva