XIII meeting pneumologico degli iblei. 11 e 12 aprile Hotel Torre del Sud

Anche quest’anno si terrà a Modica il meeting pneumologico degli iblei, giunto alla XIII edizione, organizzato dal Dr. Gaetano Cabibbo pneumologo e Direttore della U.O. C Medicina Interna dell’Ospedale di Modica e dal Dr. Antonio Zocco Pisana responsabile dell’ambulatorio sul territorio dell’Asp 7 di Ragusa. L’importante evento, che si terrà presso l’hotel Torre del sud, nei giorni 11 e 12 aprile, da alcuni anni accreditato anche a livello nazionale, è l’espressione di una consolidata interazione tra Ospedale e Territorio in ambito pneumologico ormai punti di riferimento per pazienti provenienti anche da fuori provincia. Al congresso parteciperanno relatori prestigiosi provenienti da diverse parti d’Italia che contribuiranno ad arricchire la qualità dell’evento, già consolidato negli anni. Chiaramente la presenza a Modica di illustri relatori in ambito pneumologico nazionale è il risultato del riconoscimento della presenza di una realtà locale di elevato livello della stessa specialità pneumologica sia nel territorio che ospedaliero, in cui nell’ambito della UOC Medicina Interna, diretta dal Dr. Gaetano Cabibbo, esiste una UOS di Pneumologia che si distingue per tutte le prestazioni in ambito pneumologico compresa l’attività di broncoscopia con biopsie bronchiale, presente tra l’altro solo in pochi centri nella nostra isola, e diventata punto di riferimento regionale.

