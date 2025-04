Nuova giornata per il conferimento di gesso e cartongesso al CCR Sarà il sabato, mattina e pomeriggio

Cambiano i giorni di conferimento di gesso e cartongesso al CCR di contrada Michelica. Invece dell’intera giornata di giovedì com’è avvenuto finora – ha detto Samuele Cannizzaro, assessore all’Ecologia – già da questa settimana il giorno di conferimento di questo genere di materiale di risulta, è fissato all’intera giornata del sabato. Questo significa che il CCR alla zona artigianale di contrada Michelica, sarà aperto di sabato non solo di mattina ma anche di pomeriggio, consentendo così il conferimento degli ingombranti per tutta la giornata. L’idea di aprire il CCR il sabato pomeriggio – continua l’assessore Cannizzaro – nasce dalla volontà condivisa in Amministrazione, di ampliare gli orari del fine settimana per le utenze, in vista della stagione estiva. Mattina e pomeriggio del sabato, dunque, sarà possibile conferire gesso cartongesso, ingombranti e tutte le altre categorie di rifiuti previste. Unico limite del conferimento rifiuti il sabato nel CCR, è che gli imballaggi conferiti e che normalmente danno premialità TARI (plastica, vetro, carta etc), non potranno essere pesati.

Salva