Sallemi, Razza e Assenza. Addizionale comunale a favore aeroporti minori, scelta saggia

“La decisione annunciata di intervenire sull’addizionale comunale per favorire la crescita degli aeroporti minori è una scelta saggia. Ne avevamo solo tenuto l’opportunità già alcuni mesi fa e non possiamo fare a meno di apprezzare la proposta, che si integra con le misure a sostegno del traffico aereo predisposte. Sullo schema utilizzato da altre Regioni, come il Friuli, le Marche o la Calabria, sarebbe importante adesso lavorare per sottoscrivere intese con i vettori aerei. Questo sforzo della Regione va accompagnato con investimenti delle aziende private, altrimenti l’obiettivo sarà difficilmente centrato. Confidiamo nella buona azione dell’assessore Aricó e, suo tramite, dell’interno governo guidato dal presidente Schifani. Assieme al bando per la continuità territoriale previsto per Comiso, questo slancio può portare a risultati finalmente positivi”.

Lo hanno dichiarato il senatore Salvo Sallemi, vice presidente del gruppo parlamentare di FdI al Senato della Repubblica, l’eurodeputato Ruggero Razza, componente della commissione per i bilanci del Parlamento Europeo, e il deputato regionale Giorgio Assenza, presidente del gruppo di FdI all’Ars.

