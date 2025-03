Stasera al “Garibaldi” di Modica in scena “Ci posso offrire qualche cosa”

Stasera, alle 21, al Teatro “Garibaldi” di Modica andrà in scena “Ci posso offrire qualche cosa”, un atto unico in memoria di Paolo Borsellino, con Carmela Buffa Calleo, appuntamento organizzato dalla locale sezione dell’Avis. La regia è di Carlo Cartier.

Un incontro inaspettato tra due donne, due mondi lontani, sullo sfondo di una realtà che sfida ogni certezza. È questo il cuore pulsante di “Ci posso offrire qualche cosa”, lo spettacolo scritto e diretto da Emanuela Giordano, che ha debuttato con successo di pubblico e critica.

In scena, Lina e Pia, due figure femminili apparentemente agli antipodi. Lina, una donna ai margini, custode di segreti scomodi, di verità troppo ingombranti per essere credute. Pia, una maestra dalla vita ordinaria, fatta di lavoro, famiglia e responsabilità. L’incontro tra le due donne è un corto circuito che mette in discussione la razionalità di Pia e le certezze del pubblico.

Le parole di Lina, un fiume in piena tra realtà e delirio, tra il possibile e l’incredibile, svelano scenari inquietanti che mettono a dura prova la razionalità di Pia. Sono le fantasie di una mitomane o squarci di verità che nessuno osa vedere? Un interrogativo che Giordano lascia aperto, invitando il pubblico a riflettere sulla natura della verità e sulla complessità delle relazioni umane.

La scrittura intensa e avvincente di Giordano costruisce un dialogo fatto di tensione e umanità, di ironia e inquietudine, che inchioda lo spettatore alla poltrona. “Ci posso offrire qualche cosa” non è solo un incontro tra due donne, ma un viaggio nel dubbio, nella paura e nella complessità delle relazioni umane.

Uno spettacolo che lascia il segno, che invita a mettere in discussione le proprie certezze e a domandarsi: e se fosse tutto vero? Un’opera che, come scrive Carlo Cartier, “invita il pubblico a mettere in discussione le proprie certezze e a domandarsi: e se fosse tutto vero?”.

